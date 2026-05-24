पत्रलेखा और मानवी गागरु की फिल्म 'हीर सारा और पांडिचेरी' का दमदार गाना 'शेरनी' रिलीज
आने वाली फिल्म 'हीर सारा और पांडिचेरी' का नया गाना 'शेरनी' रिलीज हो गया है। इस गाने को मशहूर गायक रवींद्र उपाध्याय ने गाया है।
ये गाना फिल्म की मुख्य किरदारों हीर और सारा (जिनका रोल पत्रलेखा और मानवी गागरु निभा रही हैं) के हौसले और उनकी अंदरूनी ताकत को दिखाता है। ये फिल्म 12 जून, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
निकेत पांडे ने लिखे गाने के बोल
इस गाने के बोल निकेत पांडे ने लिखे हैं, जबकि अर्जुन अय्यर ने इसका संगीत तैयार किया है। अय्यर ने सिर्फ गाने का नहीं, बल्कि फिल्म के पूरे संगीत एल्बम को बनाया है। 'हीर सारा और पांडिचेरी' 2 महिलाओं की कहानी है, जो अपनी जिंदगी बदलने वाले एक यादगार सफर पर निकलती हैं। इस सफर में वे अपनी आजादी के लिए संघर्ष करती हैं। फिल्म में आरिफ जकारिया, निशांक वर्मा और स्वेता साल्वे जैसे कलाकार भी अहम भूमिकाओं में हैं। इस प्रोजेक्ट को सोनी म्यूजिक इंडिया का पूरा सहयोग मिला है।