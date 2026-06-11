शबाना आजमी का नया अवतार देख रह जाएंगे हैरान, पहली बार निभाएंगी खूंखार विलेन का किरदार
शबाना आजमी, जो दशकों से भारतीय सिनेमा की एक नामी अदाकारा रही हैं, अब 'अवरपण 2' में अपने पहले विलेन के किरदार में नजर आने वाली हैं।
वह इमरान हाशमी के साथ नफीसा का किरदार निभाएंगी, जो अंडरवर्ल्ड की दुनिया में एक शांत मगर ताकतवर शख्सियत है।
शबाना के लिए यह एक बहुत बड़ा बदलाव है, क्योंकि उन्होंने 150 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है, मगर कभी विलेन का किरदार नहीं किया।
कब रिलीज होगी 'अवरपण 2'?
शबाना को यह किरदार उन्हें पिछले साल उनके जन्मदिन पर मिला था, जब विशेश फिल्म्स ने कहा था, 'वह अपने जन्मदिन पर घर आईं और सब कुछ अपनी जगह पर आ गया।'
उन्होंने तो यह भी लिखा था, 'नाफीसा का किरदार सिर्फ शबाना जी ही निभा सकती थीं', जिससे साफ पता चलता है कि वे इस किरदार के लिए सिर्फ उन्हीं को चाहते थे।
नितिन कक्कड़ द्वारा निर्देशित और विशेश भट्ट द्वारा निर्माता की गई 'अवरपण 2' दुनिया भर में 14 अगस्त, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी, तो अगर आप शबाना के इस नए अवतार को देखने के लिए उत्सुक हैं, तो यह तारीख अपनी याद रखिएगा।