राष्ट्रपति भवन में दिखाई जाएगी संजय दत्त की फिल्म 'आखिरी सवाल'
संजय दत्त की नई फिल्म 'आखिरी सवाल' 15 मई को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। ये फिल्म इस समय काफी चर्चा में है और इसकी एक बड़ी वजह ये है कि देश के राष्ट्रपति भवन में इसकी एक खास (स्पेशल) स्क्रीनिंग रखी गई है।
हालांकि, फिल्म के सुर्खियों में रहने की सिर्फ यही एक वजह नहीं है। दरअसल, दुबई (UAE) के सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को वहां रिलीज करने के लिए इसमें कुछ सीन काटने (कट लगाने) का सुझाव दिया था, लेकिन फिल्म बनाने वालों ने साफ कर दिया है कि वे फिल्म की कहानी में कोई भी बदलाव नहीं करेंगे।
नतीजतन, निर्माताओं ने फिल्म को UAE में रिलीज न करने का फैसला लिया है। उनका कहना है कि वे फिल्म में कोई काट-छांट करने के बजाय इसे भारतीय दर्शकों के लिए पूरी तरह से वैसे ही पेश करेंगे, जैसी ये बनी है।
'आखिरी सवाल' कमाई में रह गई पीछे
'आखिरी सवाल' ने दूसरे दिन 73 लाख रुपये कमाए, जो पहले दिन की कमाई से 82.5 प्रतिशत ज्यादा है, लेकिन अगर कुल कमाई देखें तो फिल्म अपने 30-40 करोड़ रुपये के बजट से काफी पीछे है। इस फिल्म को राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिजीत मोहन वारंग ने निर्देशित किया है। फिल्म में संजय दत्त के साथ अमित साध, नमाशी चक्रवर्ती, समीरा रेड्डी, तृधा चौधरी और नीतू चंद्रा जैसे कलाकार भी मुख्य भूमिकाओं में हैं।