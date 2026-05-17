राष्ट्रपति भवन में दिखाई जाएगी संजय दत्त की फिल्म 'आखिरी सवाल' मनोरंजन May 17, 2026

संजय दत्त की नई फिल्म 'आखिरी सवाल' 15 मई को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। ये फिल्म इस समय काफी चर्चा में है और इसकी एक बड़ी वजह ये है कि देश के राष्ट्रपति भवन में इसकी एक खास (स्पेशल) स्क्रीनिंग रखी गई है।

हालांकि, फिल्म के सुर्खियों में रहने की सिर्फ यही एक वजह नहीं है। दरअसल, दुबई (UAE) के सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को वहां रिलीज करने के लिए इसमें कुछ सीन काटने (कट लगाने) का सुझाव दिया था, लेकिन फिल्म बनाने वालों ने साफ कर दिया है कि वे फिल्म की कहानी में कोई भी बदलाव नहीं करेंगे।

नतीजतन, निर्माताओं ने फिल्म को UAE में रिलीज न करने का फैसला लिया है। उनका कहना है कि वे फिल्म में कोई काट-छांट करने के बजाय इसे भारतीय दर्शकों के लिए पूरी तरह से वैसे ही पेश करेंगे, जैसी ये बनी है।