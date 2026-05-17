संजय दत्त और शाहरुख खान का नया दांव, पुरानी हिट फिल्मों के राइट्स खरीदकर शुरू किया नया कारोबार
आजकल बॉलीवुड के बड़े सितारे अपनी पुरानी हिट फिल्मों के राइट्स (अधिकार) वापस खरीद रहे हैं। उन्हें लगता है कि इन फिल्मों का रीमेक या सीक्वल बनाकर पुरानी यादों के जरिए अच्छी कमाई की जा सकती है। इसी सिलसिले में संजय दत्त ने अपनी 1993 की सुपरहिट फिल्म 'खलनायक' के राइट्स खरीद लिए हैं और वो इसे जियो स्टूडियोज के साथ मिलकर नए अंदाज में पेश करने वाले हैं, वहीं शाह रुख खान भी अपनी पसंदीदा फिल्मों जैसे 'कभी हां कभी ना' और 'वन 2 का 4' के राइट्स खरीदने की तैयारी में हैं। सीधे शब्दों में कहें तो ये सितारे पुरानी फिल्मों के जरिए नया बिजनेस खड़ा कर रहे हैं।
फिल्म के राइट्स बेचने से मिलता है तुरंत पैसा
फिल्मों के राइट्स बेचने से निर्माताओं को बिना किसी अतिरिक्त खर्च के तुरंत आर्थिक लाभ मिल जाता है। अभिनेताओं को भी अपनी सालों पुरानी लोकप्रियता का फायदा मिलता है, जिससे उनकी पुरानी फिल्में फिर से बाजार में अपनी जगह बना लेती हैं। हालांकि, फिल्म के अधिकार किसे मिलेंगे, यह तय करना थोड़ा पेचीदा हो सकता है, क्योंकि इसका मालिकाना हक अक्सर निर्माता, वितरक और म्यूजिक लेबल के बीच उलझा रहता है। इन सब के बावजूद ये क्लासिक फिल्में OTT प्लेटफॉर्म्स पर आज भी दर्शकों को खूब पसंद आती हैं और कैटलॉग लाइसेंसिंग व फ्रेंचाइजी जैसे नए तरीकों से कमाई के नए अवसर देती हैं।