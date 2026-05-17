संजय दत्त और शाहरुख खान का नया दांव, पुरानी हिट फिल्मों के राइट्स खरीदकर शुरू किया नया कारोबार मनोरंजन May 17, 2026

आजकल बॉलीवुड के बड़े सितारे अपनी पुरानी हिट फिल्मों के राइट्स (अधिकार) वापस खरीद रहे हैं। उन्हें लगता है कि इन फिल्मों का रीमेक या सीक्वल बनाकर पुरानी यादों के जरिए अच्छी कमाई की जा सकती है। इसी सिलसिले में संजय दत्त ने अपनी 1993 की सुपरहिट फिल्म 'खलनायक' के राइट्स खरीद लिए हैं और वो इसे जियो स्टूडियोज के साथ मिलकर नए अंदाज में पेश करने वाले हैं, वहीं शाह रुख खान भी अपनी पसंदीदा फिल्मों जैसे 'कभी हां कभी ना' और 'वन 2 का 4' के राइट्स खरीदने की तैयारी में हैं। सीधे शब्दों में कहें तो ये सितारे पुरानी फिल्मों के जरिए नया बिजनेस खड़ा कर रहे हैं।