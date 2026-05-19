ब्लॉकबस्टर फिल्में देने वाली कंपनी बंद, सैफ अली खान बोले- फिल्म बनाना थका देने वाला काम मनोरंजन May 19, 2026

अभिनेता सैफ अली खान ने अपनी प्रोडक्शन कंपनी इल्लुमिनाटी फिल्म्स बंद कर दी है, जिसे उन्होंने साल 2009 में शुरू किया था। सैफ ने बताया कि फिल्में बनाना बहुत थका देने वाला काम है। उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि यह एक ऐसा काम है जहां मेहनत का सही सम्मान नहीं मिलता।" उन्होंने यह भी कहा, "फिल्में बनाने में मजा तो आता था, पर यह कई बार बड़ी परेशानी का कारण भी बन जाती है।" आखिरकार यह पूरी प्रक्रिया उनके लिए बेहद थका देने वाली बन गई थी। इल्लुमिनाटी फिल्म्स ने 'लव आज कल', 'कॉकटेल' और 'गो गोवा गॉन' जैसी कई यादगार फिल्में दर्शकों तक पहुंचाईं हैं।