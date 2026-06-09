मां बनने के बाद कैटरीना कैफ का नया अवतार, 2027 में OTT पर होगी धमाकेदार वापसी

कैटरीना ने क्यों लिया काम से ब्रेक

विजय सेतुपति के साथ 2024 में आई फिल्म 'मेरी क्रिसमस' में काम करने के बाद कैटरीना लाइमलाइट से दूर रहीं।

हालांकि, वो 'जिंदगी ना मिलेगी दोबारा' और 'एक था टाइगर' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के लिए जानी जाती हैं, लेकिन 'मेरी क्रिसमस' के बाद से वो कम ही नजर आई हैं।

हाल ही में वो मां बनी हैं और उनके जीवन में नई प्राथमिकताएं जुड़ गई हैं। अब अपनी नई प्राथमिकताओं को देखते हुए, वो सोच-समझकर वापसी करना चाहती हैं। इस बार उनकी नजर पहली बार स्ट्रीमिंग की दुनिया पर है।