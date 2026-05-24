एनीमे अवार्ड्स 2026 में रश्मिका मंदाना का जलवा, हॉलीवुड स्टार विंस्टन ड्यूक संग साझा किया मंच मनोरंजन May 24, 2026

बॉलीवुड और साउथ की मशहूर अभिनेत्री रश्मिका मंदाना ने टोक्यो में हुए 'क्रंचीरोल एनीमे अवार्ड्स 2026' में सबका दिल जीत लिया। वो इस खास अवॉर्ड शो में दूसरी बार अवॉर्ड देने (प्रेजेंटर के तौर पर) पहुंची थीं।

मंच पर रश्मिका ने हॉलीवुड फिल्म 'ब्लैक पैंथर' के मशहूर एक्टर विंस्टन ड्यूक के साथ मिलकर 'साल के सबसे बेहतरीन एनिमेशन' के पुरस्कार की घोषणा की। रश्मिका की ये कामयाबी दिखाती है कि अब पूरी दुनिया में भारतीय कलाकारों का डंका बज रहा है।