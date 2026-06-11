रजनीकांत-कमल हासन करने जा रहे 50 साल बाद बड़े पर्दे पर धमाकेदार वापसी, जानें कौन सी है ये फिल्म मनोरंजन Jun 11, 2026

सिनेमा प्रेमियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है। सुपरस्टार राजिनीकांत और कमल हासन एक साथ एक फिल्म में काम करने जा रहे हैं, जिसे फिलहाल 'KHxRK' नाम दिया गया है।

फिल्म की शूटिंग साल 2027 तक शुरू होने की संभावना है। 'जेलर' जैसी हिट फिल्म देने वाले नेल्सन दिलीप कुमार इस फिल्म का निर्देशन करेंगे, लेकिन इस फिल्म की शूटिंग तब तक शुरू नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो 2026 के आखिर तक अपनी 'जेलर 2' पूरी करने में लगे हुए हैं।

यह एक बेहद खास मौका होगा, क्योंकि दोनों दिग्गज कलाकार 1970 के दशक के बाद पहली बार बड़े पर्दे पर एक साथ नजर आएंगे।