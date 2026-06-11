रजनीकांत-कमल हासन करने जा रहे 50 साल बाद बड़े पर्दे पर धमाकेदार वापसी, जानें कौन सी है ये फिल्म

रजनीकांत-कमल हासन करने जा रहे 50 साल बाद बड़े पर्दे पर धमाकेदार वापसी, जानें कौन सी है ये फिल्म
सिनेमा प्रेमियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है। सुपरस्टार राजिनीकांत और कमल हासन एक साथ एक फिल्म में काम करने जा रहे हैं, जिसे फिलहाल 'KHxRK' नाम दिया गया है।
फिल्म की शूटिंग साल 2027 तक शुरू होने की संभावना है। 'जेलर' जैसी हिट फिल्म देने वाले नेल्सन दिलीप कुमार इस फिल्म का निर्देशन करेंगे, लेकिन इस फिल्म की शूटिंग तब तक शुरू नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो 2026 के आखिर तक अपनी 'जेलर 2' पूरी करने में लगे हुए हैं।
यह एक बेहद खास मौका होगा, क्योंकि दोनों दिग्गज कलाकार 1970 के दशक के बाद पहली बार बड़े पर्दे पर एक साथ नजर आएंगे।
कितनी भाषाओं में रिलीज होगी 'KHxRK'?
रेड जायंट मूवीज 'KHxRK' का निर्माण कर रही है। उनका कहना है कि यह उनके लिए एक सपना सच होने जैसा है और वे दोनों सितारों की विरासत का पूरा सम्मान करने का वादा करते हैं।
फिल्म का संगीत अनिरुद्ध रविचंदर देंगे और इसे तमिल, तेलुगू और हिंदी भाषाओं में रिलीज किया जाएगा।
अभी तक इसकी रिलीज की कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है, लेकिन फिल्म के 2027 में दशहरा या दिवाली के आस-पास रिलीज होने की संभावना है।
इस खास जोड़ी को लेकर फैंस में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है!