तेलुगु एक्शन थ्रिलर 'ईसाकापट्टनम' कब और कहां होगी रिलीज? मनोरंजन Jun 11, 2026

प्राइम वीडियो 2 जुलाई को 'ईसाकापट्टनम' नाम की एक नई तेलुगू क्राइम थ्रिलर सीरीज रिलीज करने जा रहा है। यह सीरीज 1990 के दशक के एक बंदरगाह शहर की पृष्ठभूमि पर बनी है।

दुनिया भर में रिलीज हो रही इस 7 एपिसोड की सीरीज में समुथिरकानी और ऐश्वर्या राजेश प्रमुख किरदारों में नजर आएंगे।

इसकी कहानी 3 ऐसे किरदारों के इर्द-गिर्द घूमती है, एक महिला जो न्याय की तलाश में है, एक उलझा हुआ गुर्गा और बदले की आग में जलता एक शख्स।

ये तीनों मिलकर नाईडू नाम के एक ताकतवर अपराधी का सामना करते हैं।