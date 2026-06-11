तेलुगु एक्शन थ्रिलर 'ईसाकापट्टनम' कब और कहां होगी रिलीज?
प्राइम वीडियो 2 जुलाई को 'ईसाकापट्टनम' नाम की एक नई तेलुगू क्राइम थ्रिलर सीरीज रिलीज करने जा रहा है। यह सीरीज 1990 के दशक के एक बंदरगाह शहर की पृष्ठभूमि पर बनी है।
दुनिया भर में रिलीज हो रही इस 7 एपिसोड की सीरीज में समुथिरकानी और ऐश्वर्या राजेश प्रमुख किरदारों में नजर आएंगे।
इसकी कहानी 3 ऐसे किरदारों के इर्द-गिर्द घूमती है, एक महिला जो न्याय की तलाश में है, एक उलझा हुआ गुर्गा और बदले की आग में जलता एक शख्स।
ये तीनों मिलकर नाईडू नाम के एक ताकतवर अपराधी का सामना करते हैं।
'ईसाकापट्टनम' दिखाएगी अपराध और राजनीतिक तनाव की दुनिया
'ईसाकापट्टनम' शहर के स्याह सच को उजागर करती है, जहां अपराध, राजनीतिक तनाव और उलझी हुई पारिवारिक दुश्मनी की कई कहानियां सामने आती हैं।
तमाडा मीडिया प्रोडक्शंस (राहुल तमाडा और सैदीप रेड्डी बोर्रा) ने इसका निर्माण किया है। इस सीरीज में सुनील, नरेश अगस्त्य, मेरिन फिलिप और राजीव कनकला जैसे कई दमदार कलाकार शामिल हैं।
इसकी कहानी प्रशांत राघती ने लिखी है, वहीं संवाद तजुद्दीन सैयद ने तैयार किए हैं।
इतनी भाषाओं में रिलीज होगी 'ईसाकापट्टनम'
यह सीरीज तेलुगू भाषा में उपलब्ध होगी। इसके अलावा, तमिल और हिंदी में इसके डब किए गए वर्जन भी मिलेंगे।
साथ ही, अंग्रेजी सहित कई भाषाओं में सबटाइटल्स भी उपलब्ध होंगे।
इसका मतलब है कि भारत समेत दुनिया भर के 240 से ज्यादा देशों और क्षेत्रों में दर्शक इस सीरीज का लुत्फ उठा पाएंगे।