मशहूर गायक ब्रूएल पर 13 से ज्यादा महिलाओं ने लगाए गंभीर आरोप, जानें क्या है पूरा मामला? मनोरंजन Jun 09, 2026

67 वर्षीय फ्रांसीसी गायक और अभिनेता पैट्रिक ब्रूएल को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। उन पर कम से कम 13 महिलाओं ने बलात्कार, बलात्कार के प्रयास और यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है।

इनमें से कुछ शिकायतें तो 1990 के दशक के आखिर और 2000 की शुरुआत की घटनाओं से संबंधित हैं। पैट्रिक ने इन सभी आरोपों से इनकार किया है।

उनके वकीलों ने बताया है कि वे कानूनी प्रक्रिया के तहत न्यायिक अधिकारियों के सवालों का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।