मॉडल जेनिफर ने लगाया कान्ये वेस्ट पर चौंकाने वाले आरोप, जानें क्या है पूरा मामला? मनोरंजन Jun 11, 2026

मॉडल जेनिफर एन ने कान्ये वेस्ट पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए एक मामला दर्ज कराया है।

उनका कहना है कि 2010 में ला रू के गाने 'इन फॉर द किल' के म्यूजिक वीडियो की शूटिंग के दौरान कान्ये ने उन्हें बिना किसी चेतावनी के गला दबाया और उनके साथ यौन उत्पीड़न किया।

जेनिफर ने बताया कि उस समय वह 24 साल की थीं और इस घटना से वह काफी डरी हुई और बेबस महसूस कर रही थीं। यह मामला 2024 में दर्ज कराया गया था, जो जून, 2026 तक अब भी सुलझ नहीं पाया है।