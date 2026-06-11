मॉडल जेनिफर ने लगाया कान्ये वेस्ट पर चौंकाने वाले आरोप, जानें क्या है पूरा मामला?
मनोरंजन
मॉडल जेनिफर एन ने कान्ये वेस्ट पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए एक मामला दर्ज कराया है।
उनका कहना है कि 2010 में ला रू के गाने 'इन फॉर द किल' के म्यूजिक वीडियो की शूटिंग के दौरान कान्ये ने उन्हें बिना किसी चेतावनी के गला दबाया और उनके साथ यौन उत्पीड़न किया।
जेनिफर ने बताया कि उस समय वह 24 साल की थीं और इस घटना से वह काफी डरी हुई और बेबस महसूस कर रही थीं। यह मामला 2024 में दर्ज कराया गया था, जो जून, 2026 तक अब भी सुलझ नहीं पाया है।
कान्ये के कानूनी सदस्य ने सफाई देते हुए कही ये बात
वहीं, कान्ये की कानूनी सदस्य इस फिल्माई गई बातचीत से इनकार नहीं करती, लेकिन उनका तर्क है कि यह 'अमेरिकन साइको' फिल्म से प्रेरित एक कलात्मक प्रदर्शन का हिस्सा था।
कान्ये की टीम ने इस मामले को खारिज करने की मांग की है। हालांकि, अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं आया है।