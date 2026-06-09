भारत में इस OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई माइकल जैक्सन की बायोपिक फिल्म 'माइकल'
पॉप के किंग माइकल जैक्सन की बहुचर्चित बायोपिक 'माइकल' अब भारत में स्ट्रीमिंग के लिए आ गई है। इस फिल्म में माइकल जैक्सन के भतीजे जैफर जैक्सन ने उनका किरदार निभाया है।
जाने-माने निर्देशक एंटोनी फुक्वा के निर्देशन में बनी यह फिल्म दिखाती है कि कैसे माइकल ने 'जैक्सन 5' के दिनों से शुरुआत कर दुनिया भर में अपनी पहचान बनाई और एक सुपरस्टार बने।
बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कामयाबी हासिल करने के बाद, यह फिल्म 9 जून को अमेजन प्राइम वीडियो पर किराए पर देखने के लिए उपलब्ध हुई।
जल्द ही, इसे सब्सक्रिप्शन वाले यूजर्स के लिए भी इसे देखने में शामिल कर लिया जाएगा।
फिल्म 'माइकल' ने कमाए 888 मिलियन डॉलर से ज्यादा
फिल्म 'माइकल' में माइकल के करियर के कई खास पल दिखाए गए हैं, जैसे उनके मशहूर गाने 'थ्रिलर', 'बैड' और 'डेंजरस' कैसे बने।
इसके अलावा, फिल्म स्टारडम के साथ आने वाली निजी चुनौतियों और माइकल ने किन मुश्किलों का सामना किया, उस पर भी रोशनी डालती है।
इस फिल्म ने दुनियाभर में 888 मिलियन डॉलर से ज्यादा की कमाई कर ली है, जिससे यह 2026 की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में शामिल हो गई है।
इसने लायंसगेट के लिए भी कमाई के कई नए रिकॉर्ड बनाए हैं, जिसमें भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 82 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई शामिल है।