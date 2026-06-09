भारत में इस OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई माइकल जैक्सन की बायोपिक फिल्म 'माइकल' मनोरंजन Jun 09, 2026

पॉप के किंग माइकल जैक्सन की बहुचर्चित बायोपिक 'माइकल' अब भारत में स्ट्रीमिंग के लिए आ गई है। इस फिल्म में माइकल जैक्सन के भतीजे जैफर जैक्सन ने उनका किरदार निभाया है।

जाने-माने निर्देशक एंटोनी फुक्वा के निर्देशन में बनी यह फिल्म दिखाती है कि कैसे माइकल ने 'जैक्सन 5' के दिनों से शुरुआत कर दुनिया भर में अपनी पहचान बनाई और एक सुपरस्टार बने।

बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कामयाबी हासिल करने के बाद, यह फिल्म 9 जून को अमेजन प्राइम वीडियो पर किराए पर देखने के लिए उपलब्ध हुई।

जल्द ही, इसे सब्सक्रिप्शन वाले यूजर्स के लिए भी इसे देखने में शामिल कर लिया जाएगा।