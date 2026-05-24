मेगन मार्कल ने खुद संभाली पैसों की कमान, सालाना 51 करोड़ का खर्च; प्रिंस हैरी जुटे समाज सेवा में

मेगन मार्कल का नया सफर: लाइफस्टाइल बिजनेस और AI प्लेटफॉर्म से जुड़ीं

नेटफ्लिक्स से जुड़ा उनका ब्रांड 'एज एवर' (एज एवर) अब खत्म हो चुका है। इसके बाद मेगन अब नए प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही हैं। वह अपने लाइफस्टाइल से जुड़े कामों को आगे बढ़ा रही हैं और वनऑफ नामक AI प्लेटफॉर्म से भी जुड़ी हैं। ये प्लेटफॉर्म खासतौर पर मशहूर हस्तियों के फैशन ट्रेंड्स पर काम करता है। हालांकि, उनके एक्टिंग में लौटने की अफवाहें उड़ रही हैं, पर सूत्रों का कहना है कि मेगन अभी पूरे समय वाले टीवी रोल नहीं तलाश रही हैं। इसी दौरान प्रिंस हैरी बेटरअप में मेंटल हेल्थ से जुड़े अपने अभियानों में लगे हुए हैं।