मनोज बाजपेयी की 'गवर्नर' को मिला UA 13+ सर्टिफिकेट, 90s की टिकट कीमतों पर देखने मिलेगी फिल्म

क्या होगी फिल्म 'गवर्नर' की कहानी?

'गवर्नर' की कहानी 1990 के दशक के भारत के गंभीर आर्थिक संकट पर आधारित है। फिल्म में मनोज बाजपेयी एक गवर्नर का किरदार निभा रहे हैं, जो देश की आर्थिक उथल-पुथल के बीच कई मुश्किल फैसलों से जूझते नजर आते हैं।

इस फिल्म का निर्देशन चिनमय मांडलेकर ने किया है, जबकि विपुल अमृतलाल शाह इसके निर्माता हैं।

इसमें अमित त्रिवेदी का संगीत है और गीत जावेद अख्तर ने लिखे हैं।

दर्शकों को आकर्षित करने के लिए फिल्म की टिकटों की कीमतें 1990 के दशक जैसी ही रखी जाएंगी, जो लोगों को पुराने दिनों की याद दिलाएगा।