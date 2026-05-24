IMDb पर 7.6 की धांसू रेटिंग पाने वाली मलयालम फिल्म 'भीष्म' अब OTT पर आई, इस प्लेटफॉर्म पर हुई रिलीज मनोरंजन May 24, 2026

ईस्ट कोस्ट विजयन के निर्देशन में बनी मलयालम एक्शन-ड्रामा फिल्म 'भीष्म' जो 20 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, अब OTT पर आ चुकी है। अगर आप इसे घर बैठे देखना चाहते हैं तो यै फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो और Sun NXT पर स्ट्रीम हो रही है।

अपनी अनोखी कहानी और बेहतरीन जज्बातों की वजह से दर्शकों को ये फिल्म काफी पसंद आ रही है। इसकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि IMDb पर इसे 10 में से 7.6 की शानदार रेटिंग मिली है।