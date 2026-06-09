हाई कोर्ट का रवि मोहन को झटका, पत्नी के गुजारा भत्ता में टालमटोल नहीं चलेगी, एक्टिंग से भी दूरी तय

रवि की पत्नी ने उन पर लगाए ये आरोप

आरती का आरोप है कि रवि ने अप्रैल, 2025 से उन्हें अंतरिम गुजारा भत्ता नहीं दिया है, जिसमें बच्चों की स्कूल फीस भी शामिल है।

निचली अदालत में सुनवाई में हो रही देरी के बाद, आरती ने त्वरित फैसले के लिए हाई कोर्ट का रुख किया था।

उनके वकील ने रवि को और समय दिए जाने का कड़ा विरोध किया, जिसे जज ने भी स्वीकार कर लिया। इस बीच, रवि ने घोषणा की है कि जब तक उनका तलाक पूरा नहीं हो जाता, वे अभिनय से दूरी बनाए रखेंगे।

यह ऐलान तब आया है, जब हाल के दिनों में रवि और सिंगर केनीशा फ्रांसिस को कई आयोजनों में एक साथ देखा गया था और सार्वजनिक तौर पर उनके प्यार जताने के किस्से सुर्खियों में रहे थे।

केनीशा ने हाल ही में संकेत दिया था कि वह रवि से अपना मौजूदा रिश्ता खत्म कर सकती हैं और चेन्नई छोड़ सकती हैं।