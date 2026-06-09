मुंबई कॉन्सर्ट में छात्र की मौत से हड़कंप, मेडिकल लापरवाही पर आयोजकों के खिलाफ मामला दर्ज

लापरवाही के लिए 'स्पेस बाउंड' के खिलाफ FIR

इवेंट ऑर्गनाइजर 'स्पेस बाउंड', उसके CEO और एक सीनियर मैनेजर के खिलाफ अब लापरवाही का मामला (FIR) दर्ज किया गया है।

जांच में सामने है कि इस कॉन्सर्ट में कानून के हिसाब से जरूरी बुनियादी मेडिकल इमरजेंसी सुविधाएं नहीं थीं, जैसे कि एम्बुलेंस याप्राथमिक उपचार में प्रशिक्षित कर्मचारी।

अधिकारियों का मानना है कि समय पर मदद न मिलने के चलते ही ऋषभ को अपनी जान गंवानी पड़ी होगी।

इस घटना से म्यूजिक इवेंट्स में सुरक्षा और नशीले पदार्थों के इस्तेमाल को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं।