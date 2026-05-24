कृति सैनन का दावा- वरुण धवन की 'है जवानी तो इश्क होना है' देख पेट पकड़कर हंसेंगे दर्शक

धवन ने फिल्म को बताया पारिवारिक मनोरंजन

ये फिल्म डेविड धवन ने बनाई है, जो अपनी बेहतरीन कॉमेडी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। इस फिल्म में राकेश बेदी, चंकी पांडे, जिमी शेरगिल, मौनी रॉय समेत कई दमदार कलाकार एक साथ नजर आएंगे। डेविड ने बताया कि ये हंसी, गाने और भावनाओं से भरी एक ऐसी फिल्म है, जो पूरे परिवार का मनोरंजन करेगी। फिल्म के निर्माता रमेश तौरानी ने भरोसा दिलाया है कि इसमें खूब सारा रोमांस और कमाल की एनर्जी देखने को मिलेगी, जिससे दर्शक अपनी सीट से हिल भी नहीं पाएंगे।