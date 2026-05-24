अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई 8.6 रेटिंग वाली 'हैयग्रिवा', मेडिकल माफिया और पौराणिक कथाओं का अनोखा संगम मनोरंजन May 24, 2026

कन्नड़ साइंस-फिक्शन थ्रिलर फिल्म 'हैयग्रिवा', जिसे 2026 में रिलीज किया गया था, अब प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो रही है। इसे रघुकुमार ओआर ने निर्देशित किया है। फिल्म में धनवीरह ने जासूस अर्जुन हैयग्रिवा का किरदार निभाया है। वो कुछ रहस्यमयी मौतों की पड़ताल करता है, जिनमें पौराणिक कथाएं और मेडिकल साइंस आपस में टकराते नजर आते हैं। उसकी ये जांच उसे एक खतरनाक मेडिकल माफिया तक पहुंचाती है और साथ ही उसकी शादीशुदा जिंदगी में भी उथल-पुथल मचा देती है।