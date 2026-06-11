जियो हॉटस्टार के ताड़का ने मचाया तहलका, 10 करोड़ यूजर्स पार; 5 गुना बढ़ा देखने का समय मनोरंजन Jun 11, 2026

जियो हॉटस्टार के ताड़का प्लेटफार्म ने अब 10 करोड़ यूजर्स का आंकड़ा पार कर लिया है। यह ऐसा प्लेटफार्म है, जहां 30 से 60 सेकंड के छोटे वर्टिकल वीडियो मिलते हैं।

यहां रोमांस, कॉमेडी, स्पोर्ट्स और थ्रिलर्स जैसे हर तरह के वीडियो मौजूद हैं। लोग अब ताड़का पर पहले से कहीं ज्यादा समय बिता रहे हैं, जिसके चलते हर दर्शक के रोजाना इसे देखने का समय 5 गुना बढ़ गया है।