जियो हॉटस्टार के ताड़का ने मचाया तहलका, 10 करोड़ यूजर्स पार; 5 गुना बढ़ा देखने का समय
जियो हॉटस्टार के ताड़का प्लेटफार्म ने अब 10 करोड़ यूजर्स का आंकड़ा पार कर लिया है। यह ऐसा प्लेटफार्म है, जहां 30 से 60 सेकंड के छोटे वर्टिकल वीडियो मिलते हैं।
यहां रोमांस, कॉमेडी, स्पोर्ट्स और थ्रिलर्स जैसे हर तरह के वीडियो मौजूद हैं। लोग अब ताड़का पर पहले से कहीं ज्यादा समय बिता रहे हैं, जिसके चलते हर दर्शक के रोजाना इसे देखने का समय 5 गुना बढ़ गया है।
ताड़का करता है हिंदी, तमिल और तेलुगु में शीर्षक उपलब्ध
ताड़का हिंदी, तमिल और तेलुगु में 100 से ज्यादा असली हिंदी शीर्षक उपलब्ध कराता है। इसके ज्यादातर दर्शक युवा हैं, जिनमें 42% से ज्यादा लोग 24 साल से कम उम्र के हैं।
यह प्लेटफार्म मेट्रो शहरों के साथ-साथ टियर-टू शहरों में भी काफी पसंद किया जा रहा है।
जियो हॉटस्टार की कहानियां पहुंच रहीं 50 करोड़ यूजर्स तक
पहले सिर्फ कुछ खास जगहों पर ही इसे बनाने का काम होता था, लेकिन अब यह लखनऊ, इंदौर और हैदराबाद जैसे शहरों में भी होने लगा है।
इससे नए क्रिएटर्स के लिए नए रास्ते खुल रहे हैं। जियो हॉटस्टार मोबाइल-फर्स्ट कहानियों पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहा है, जिससे वह 50 करोड़ मासिक यूजर्स के अपने बड़े दुनियाभर के दर्शक वर्ग तक पहुंच बना पा रहा है।