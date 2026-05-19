जियोहॉटस्टार पर आएगी फिल्म 'जेटली', 25 मई से देखिए पैसों के घपले का कॉमेडी तड़का

रितेश राणा की फिल्म 'जेटली' है पैसों के लेन-देन की कॉमेडी

रितेश राणा द्वारा निर्देशित 'जेटली' प्रजापति नाम के एक बैंक संस्थापक की कहानी है, जो पैसे का गबन करके दुबई भाग जाता है। हालांकि, उसे वापस भारत भेज दिया जाता है, जहां उसकी मुलाकात वेद व्यास नाम के एक शख्स से होती है। वेद व्यास अपनी गलत पहचान के कारण सबको उलझन में डाल देता है। इन दोनों के बीच होने वाली मजेदार गड़बड़ियां ही फिल्म की कॉमेडी का मुख्य आधार हैं। फिल्म की स्टार कास्ट में अजय, हर्षा चेमुडु, श्रीनिवास रेड्डी और कबीर दुहन सिंह भी शामिल हैं।