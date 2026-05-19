जियोहॉटस्टार पर आएगी फिल्म 'जेटली', 25 मई से देखिए पैसों के घपले का कॉमेडी तड़का
तेलुगु एक्शन-कॉमेडी फिल्म 'जेटली' 25 मई को जियोहॉटस्टार पर रिलीज होने वाली है। इसमें सत्य, वेनेला किशोर और रिया सिंघा मुख्य भूमिका में हैं। जियोहॉटस्टार ने सोशल मीडिया पर फिल्म की रिलीज से जुड़ा एक टीजर जारी किया है। एक मजेदार पोस्ट साझा करते हुए प्लेटफॉर्म ने लिखा, 'एक कारण से 'थला' लेकिन सत्य 'जेटली' नहीं हैं कई कारणों से! 7 दिनों में #जेटली जियोहॉटस्टार पर लैंड करेगी! रितेश राणा का तूफान। इसमें #सत्य, #रियासिंघा, वेनेला किशोर, हर्षा चेमुदु, कबीर दुहन सिंह शामिल हैं।'
रितेश राणा की फिल्म 'जेटली' है पैसों के लेन-देन की कॉमेडी
रितेश राणा द्वारा निर्देशित 'जेटली' प्रजापति नाम के एक बैंक संस्थापक की कहानी है, जो पैसे का गबन करके दुबई भाग जाता है। हालांकि, उसे वापस भारत भेज दिया जाता है, जहां उसकी मुलाकात वेद व्यास नाम के एक शख्स से होती है। वेद व्यास अपनी गलत पहचान के कारण सबको उलझन में डाल देता है। इन दोनों के बीच होने वाली मजेदार गड़बड़ियां ही फिल्म की कॉमेडी का मुख्य आधार हैं। फिल्म की स्टार कास्ट में अजय, हर्षा चेमुडु, श्रीनिवास रेड्डी और कबीर दुहन सिंह भी शामिल हैं।
'जेटली' के रिलीज को मिली-जुली प्रतिक्रियाएं
अपनी अनूठी कहानी और सशक्त कलाकारों के बावजूद, जब 'जेटली' इस महीने की शुरुआत में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, तो इसे मिली-जुली प्रतिक्रियाएं मिली थीं। फिल्म का संगीत काला भैरव ने तैयार किया है। वहीं, फिल्म की पटकथा जेयेंद्र एरोला ने लिखी है, और रितेश राणा ने इसका सह-लेखन किया है।