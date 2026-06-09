'जीवन बीमा योजना' के टीजर ने बढ़ाया लोगों के बीच उत्साह, फिल्म में है अरशद वारसी का डबल धमाका मनोरंजन Jun 09, 2026

अरशद वारसी अपनी नई फिल्म 'जीवन बीमा योजना' के साथ लौट रहे हैं। इस बार खास बात यह है कि वे इसमें एक नहीं, बल्कि 2 हमशक्ल किरदार निभा रहे हैं।

हाल ही में रिलीज हुए फिल्म के टीजर में हमें जीवन और भीमा नाम के ये 2 हमशक्ल किरदार देखने को मिलते हैं।

टीजर देखकर लगता है कि दोनों किसी अपराध की उलझन में फंस जाते हैं, जिससे ढेर सारी गड़बड़ और हंसी-मजाक पैदा होती है।

अभिषेक डोगरा के निर्देशन में बनी यह फिल्म 2026 में मॉनसून के दौरान सिनेमाघरों में दस्तक देगी।