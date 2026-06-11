फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी, 'जेलर 2' में ऋतिक रोशन और रजनीकांत की जोड़ी मचाएगी धमाल
रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' में ऋतिक रोशन एक खास अतिथि भूमिका करने जा रहे हैं। इस फिल्म के जरिए ये दोनों सितारे पहली बार पर्दे पर साथ नजर आएंगे।
दिलचस्प बात यह है कि ऋतिक ने साल 1986 में आई फिल्म 'भगवान दादा' में बतौर बाल कलाकार अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी।
इस महीने के आखिर में वे चेन्नई में कुछ एक्शन सीन्स की शूटिंग करने वाले हैं। बताया जा रहा है कि फिल्म की कहानी में उनका किरदार काफी महत्वपूर्ण होगा।
'जेलर 2' से शाहरुख खान क्यों हुए बाहर
शुरुआत में इस अतिथि भूमिका के लिए शाहरुख खान का नाम सामने आया था, लेकिन अपनी व्यस्तता (शेड्यूलिंग) के कारण उन्हें इससे पीछे हटना पड़ा।
इसके बाद ऋतिक को यह मौका मिला है। 'वॉर 2' के बाद यह उनकी पहली फिल्म होगी। इस फिल्म का निर्देशन नेल्सन दिलीपकुमार कर रहे हैं।
इसमें मोहनलाल, शिवा राजकुमार, विजय सेतुपति, मिथुन चक्रवर्ती और विद्या बालन जैसे बड़े कलाकार भी दिखेंगे। फिल्म सितंबर, 2026 में रिलीज होने वाली है।