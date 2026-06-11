फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी, 'जेलर 2' में ऋतिक रोशन और रजनीकांत की जोड़ी मचाएगी धमाल

मनोरंजन Jun 11, 2026

रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' में ऋतिक रोशन एक खास अतिथि भूमिका करने जा रहे हैं। इस फिल्म के जरिए ये दोनों सितारे पहली बार पर्दे पर साथ नजर आएंगे।

दिलचस्प बात यह है कि ऋतिक ने साल 1986 में आई फिल्म 'भगवान दादा' में बतौर बाल कलाकार अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी।

इस महीने के आखिर में वे चेन्नई में कुछ एक्शन सीन्स की शूटिंग करने वाले हैं। बताया जा रहा है कि फिल्म की कहानी में उनका किरदार काफी महत्वपूर्ण होगा।