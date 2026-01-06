ऑस्कर 2026 में इतिहास रचने के करीब 'होमबाउंड', हासिल की बड़ी सफलता

उपलब्धि

'होमबाउंड' के अलावा इन फिल्मों को मिली उपलब्धि

अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज (AMPAS) ने 'होमबाउंड' के अलावा, 14 फिल्मों के नामों की घोषणा की है, जिन्हें शॉर्टलिस्ट किया गया है। यह फिल्में 'द सीक्रेट एजेंट' (ब्राजील), 'बेलेन' (अर्जेंटीना), 'इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट' (फ्रांस), 'साउंड ऑफ फॉलिंग' (जर्मनी), 'द प्रेसिडेंट्स केक' (इराक), 'कोकुहो' (जापान), 'ऑल दैट्स लेफ्ट ऑफ यू' (जॉर्डन), 'सेंटिमेंटल वैल्यू' (नॉर्वे), 'पलेस्टाइन 36' (फिलिस्तीन), 'नो अदर चॉइस' (दक्षिण कोरिया), 'लेट शिफ्ट' (स्विट्जरलैंड), 'लेफ्ट-हैंडेड गर्ल' (ताइवान) और 'द वॉइस ऑफ हिंद राजब' (ट्यूनीशिया) हैं।