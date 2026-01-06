ऑस्कर 2026 में इतिहास रचने के करीब 'होमबाउंड', हासिल की बड़ी सफलता

ऑस्कर 2026 में इतिहास रचने के करीब 'होमबाउंड', हासिल की बड़ी सफलता
क्या है खबर?
नीरज राघवानी के निर्देशन में बनी फिल्म 'होमबाउंड' 98वें अकादमी अवॉर्ड्स (ऑस्कर 2026) में इतिहास रचने के लिए धीरे-धीरे आगे बढ़ रही है। भारत के लिए यह बड़ा पल है, क्योंकि फिल्म ने नामांकन की दौड़ में एक पड़ाव पार कर लिया है। ईशान खट्टर, विशाल जेठवा और जाह्नवी कपूर जैसे सितारों से सजी 'होमबाउंड' को सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय फीचर फिल्म की कैटेगरी में शामिल कर लिया गया है। इसके अलावा, 14 अन्य फिल्मों ने यह कामयाबी हासिल की है।
उपलब्धि
'होमबाउंड' के अलावा इन फिल्मों को मिली उपलब्धि
अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज (AMPAS) ने 'होमबाउंड' के अलावा, 14 फिल्मों के नामों की घोषणा की है, जिन्हें शॉर्टलिस्ट किया गया है। यह फिल्में 'द सीक्रेट एजेंट' (ब्राजील), 'बेलेन' (अर्जेंटीना), 'इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट' (फ्रांस), 'साउंड ऑफ फॉलिंग' (जर्मनी), 'द प्रेसिडेंट्स केक' (इराक), 'कोकुहो' (जापान), 'ऑल दैट्स लेफ्ट ऑफ यू' (जॉर्डन), 'सेंटिमेंटल वैल्यू' (नॉर्वे), 'पलेस्टाइन 36' (फिलिस्तीन), 'नो अदर चॉइस' (दक्षिण कोरिया), 'लेट शिफ्ट' (स्विट्जरलैंड), 'लेफ्ट-हैंडेड गर्ल' (ताइवान) और 'द वॉइस ऑफ हिंद राजब' (ट्यूनीशिया) हैं।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए सभी शॉर्टलिस्ट फिल्मों के नाम
Fifteen films advanced to the next round of voting in the International Feature Film category. Here’s where they land on the map:— The Academy (@TheAcademy) January 5, 2026
फिल्म
'होमबाउंड' की पिछली सफलता
धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले बनी 'होमबाउंड' ने कान्स फिल्म फेस्टिवल 2025 और टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में लोगों की तारीफें बटोरी थीं। अब इस फिल्म को ऑस्कर 2026 के लिए नामांकन हासिल हुआ है। अकादमी की तरफ से सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय फीचर फिल्म में 'होमबाउंड' समेत शामिल इन सभी 15 फिल्मों में से 5 को फाइनल किया जाएगा। भारत के लिए यह गौरव का पल है, जब ईशान, विशाल और जाह्नवी अभिनीत 'होमबाउंड' दुनियाभर का ध्यान खींच रही है।