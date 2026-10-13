हेमा मालिनी ने 77 की उम्र में स्टेज पर मचाया धमाल, 'दुर्गा' बनकर जीता सबका दिल
क्या है खबर?
बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री हेमा मालिनी 77 साल की उम्र में भी अपने डांस से लोगों का दिल जीत रही हैं। 11 अक्टूबर को उन्होंने तेलंगाना में अग्रवाल समाज के 'आगरा डांडिया नवरात्रि समारोह' में प्रस्तुति दी। क्लासिक कन्वेंशन सेंटर में आयोजित इस कार्यक्रम में उन्होंने अपने मशहूर बैले 'दुर्गा' से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। हेमा ने इस खास मौके की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा कीं, जिन्हें देखकर लोग उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं।
कैप्शन
हेमा खुद को महसूस कर रहीं सौभाग्यशाली
हेमा ने फोटो साझा करते हुए कैप्शन में लिखा, 'कल शाम मैंने तेलंगाना के अग्रवाल समाज के 'आगरा डांडिया नवरात्रि समारोह' के लिए क्लासिक कन्वेंशन सेंटर में प्रदर्शन किया। इसी दिन 11.10.2026 को महाराजा अग्रसेन जयंती भी थी। नवरात्रि के पहले दिन अपने सबसे लोकप्रिय बैले 'दुर्गा' को पेश करना एक बहुत ही प्यारा और खास अनुभव था और मैं सच में खुद को बहुत सौभाग्यशाली महसूस कर रही हूं।'
ट्विटर पोस्ट
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Performed last evening at the Classic Convention Centre for the Agarwal Samaj, Telangana’s “Agra Dandiya Navratri celebrations”. It also marked the Maharaja Agrasen Jayanti on 11.10.2026.— Hema Malini (@dreamgirlhema) October 12, 2026
It was a lovely, special feeling performing my most popular ballet Durga on the 1st day of… pic.twitter.com/N6v7ArrDpl
जानकारी
हेमा हैं बेहतरीन भरतनाट्यम डांसर
हेमा अभिनेत्री के साथ-साथ एक बेहतरीन भरतनाट्यम डांसर और उत्तर प्रदेश की मथुरा लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी की सांसद भी हैं। हेमा सोशल मीडिया पर भी सक्रिय रहती हैं और अपनी जिंदगी से जुड़ी चीजें फैंस के साथ साझा करती रहती हैं।