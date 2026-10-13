हेमा मालिनी ने'दुर्गा' बनकर जीता सबका दिल

हेमा मालिनी ने 77 की उम्र में स्टेज पर मचाया धमाल, 'दुर्गा' बनकर जीता सबका दिल

लेखन अंशिका शुक्ला 12:16 pm Oct 13, 202612:16 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री हेमा मालिनी 77 साल की उम्र में भी अपने डांस से लोगों का दिल जीत रही हैं। 11 अक्टूबर को उन्होंने तेलंगाना में अग्रवाल समाज के 'आगरा डांडिया नवरात्रि समारोह' में प्रस्तुति दी। क्लासिक कन्वेंशन सेंटर में आयोजित इस कार्यक्रम में उन्होंने अपने मशहूर बैले 'दुर्गा' से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। हेमा ने इस खास मौके की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा कीं, जिन्हें देखकर लोग उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं।