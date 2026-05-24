कान्स में रोमानियाई फिल्म 'फजॉर्ड' का जलवा, जीता सबसे बड़ा पुरस्कार, रूस-यूक्रेन संकट पर बनी फिल्म भी चमकी

अभिनय और निर्देशन में बंटे इनाम

इस बार कई अवॉर्ड दो-दो लोगों या फिल्मों के बीच बांटे गए। फिल्म 'कावर्ड' के लिए इमैनुअल मैकिया और वालेंटिन कैम्पेन, दोनों को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवॉर्ड मिला। इसी तरह फिल्म 'ऑल ऑफ ए सडन' के लिए वर्जिनी एफिरा और ताओ एकामोटो को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब दिया गया। सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का अवॉर्ड भी दो फिल्मों ने साझा किया। इनमें से एक फिल्म 'ला बोला नेग्रा' थी जो क्वीर रिश्तों पर आधारित थी और दूसरी 'फादरलैंड' जो थॉमस मान से प्रेरित थी। पूरे फेस्टिवल में LGBTQ+ कहानियों और युद्ध से जुड़े विषयों को खूब सराहा गया।