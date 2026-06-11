तमिल फिल्म निर्देशक भारतीराजा नहीं रहे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी श्रद्धांजलि
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मशहूर तमिल फिल्म निर्देशक भारतीराजा के निधन पर श्रद्धांजलि दी है। भारतीराजा 84 साल के थे और बुधवार को उन्होंने अंतिम सांस ली।
उन्होंने तमिल सिनेमा में गांव-देहात की कहानियों को लाकर एक नई पहचान दी थी, जिससे तमिल सिनेमा की दिशा ही बदल गई। उनका निधन उम्र संबंधी समस्याओं की वजह से हुआ।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें 'सिनेमा जगत की एक कद्दावर हस्ती' बताया और उनके परिवार के साथ-साथ उनके चाहने वालों के प्रति भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं।
भारतीराजा ने इस फिल्म से बनाई अपनी पहचान
भारतीराजा ने साल 1977 में '16 वयाथिनिले' फिल्म से अपनी एक खास पहचान बनाई। इस फिल्म ने ग्रामीण जीवन की असलियत को बड़े पर्दे पर उतारकर सिनेमा में एक नया दौर शुरू किया था।
लगभग 5 दशकों के अपने शानदार करियर में उन्होंने 'किझाके पोगुम रेल' और 'मुदल मरियाथई' जैसी कई फिल्में दी हैं।
उनकी आखिरी फिल्म 'मॉडर्न लव चेन्नई' (2023) थी। गुरुवार सुबह उनकी पार्थिव देह को उनके गृहनगर थेनी ले जाया गया।