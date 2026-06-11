तमिल फिल्म निर्देशक भारतीराजा नहीं रहे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी श्रद्धांजलि मनोरंजन Jun 11, 2026

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मशहूर तमिल फिल्म निर्देशक भारतीराजा के निधन पर श्रद्धांजलि दी है। भारतीराजा 84 साल के थे और बुधवार को उन्होंने अंतिम सांस ली।

उन्होंने तमिल सिनेमा में गांव-देहात की कहानियों को लाकर एक नई पहचान दी थी, जिससे तमिल सिनेमा की दिशा ही बदल गई। उनका निधन उम्र संबंधी समस्याओं की वजह से हुआ।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें 'सिनेमा जगत की एक कद्दावर हस्ती' बताया और उनके परिवार के साथ-साथ उनके चाहने वालों के प्रति भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं।