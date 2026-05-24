नेपाली सिनेमा ने कान्स फिल्म फेस्टिवल में रचा इतिहास, 'एलिफेंट्स इन द फॉग' ने जीता ये खास पुरस्कार मनोरंजन May 24, 2026

नेपाली सिनेमा के लिए ये वाकई एक बड़ा क्षण है। 'एलिफेंट्स इन द फॉग' कान फिल्म फेस्टिवल में 'अन सर्टेन रिगार्ड जूरी प्राइज' जीतने वाली नेपाल की पहली फिल्म जो बन गई है।

24 मई, 2026 को फिल्म के निर्देशक अबीनाश बिक्रम शाह ने ये प्रतिष्ठित पुरस्कार अपने नाम किया। ये फिल्म पिराती नाम की एक किन्नर समुदाय की लीडर की कहानी बताती है, जो जंगली हाथियों के हमलों और सामाजिक भेदभाव दोनों से जूझती है। पहचान और अस्तित्व के लिए उसके संघर्ष की इस सच्ची कहानी ने दर्शकों के दिल को छू लिया।