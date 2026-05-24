नेपाली सिनेमा ने कान्स फिल्म फेस्टिवल में रचा इतिहास, 'एलिफेंट्स इन द फॉग' ने जीता ये खास पुरस्कार
नेपाली सिनेमा के लिए ये वाकई एक बड़ा क्षण है। 'एलिफेंट्स इन द फॉग' कान फिल्म फेस्टिवल में 'अन सर्टेन रिगार्ड जूरी प्राइज' जीतने वाली नेपाल की पहली फिल्म जो बन गई है।
24 मई, 2026 को फिल्म के निर्देशक अबीनाश बिक्रम शाह ने ये प्रतिष्ठित पुरस्कार अपने नाम किया। ये फिल्म पिराती नाम की एक किन्नर समुदाय की लीडर की कहानी बताती है, जो जंगली हाथियों के हमलों और सामाजिक भेदभाव दोनों से जूझती है। पहचान और अस्तित्व के लिए उसके संघर्ष की इस सच्ची कहानी ने दर्शकों के दिल को छू लिया।
'एलिफेंट्स इन द फॉग' में लामा
फिल्म में पुष्पा थिंग लामा ने पिराती का मुख्य किरदार निभाकर शानदार अभिनय किया है। अलिज घिमिरे ने उनकी गोद ली हुई बेटी अप्सरा का रोल निभाया है। इन दोनों के रिश्ते की कहानी ही फिल्म की जान है, जो इसमें गहरे भावुक पल जोड़ती है। उमेषा पांडे ने भी गुरु माता के रूप में अहम भूमिका निभाई है। इस फिल्म का निर्माण अनुप पौडेल और प्रचंड मन श्रेष्ठ ने किया है। इसमें नेपाल के साथ-साथ फ्रांस, जर्मनी, ब्राजील और नॉर्वे के कलाकारों ने भी मिलकर काम किया है।