दुलकर सलमान और पूजा हेगड़े ने पहाड़ों की कड़ाके की ठंड में पूरी की 'DQ41' की शूटिंग', वायरल हुईं तस्वीरें मनोरंजन May 24, 2026

साउथ के स्टार दुलकर सलमान और अभिनेत्री पूजा हेगड़े ने अपनी आने वाली तेलुगू रोमांटिक-ड्रामा फिल्म 'DQ41' के एक बहुत बड़े शूटिंग शेड्यूल को पूरा कर लिया है।

इस बात की जानकारी खुद फिल्म की टीम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शूटिंग के पीछे की कुछ तस्वीरें साझा करके दी है। इन तस्वीरों में दुलकीर और पूजा पहाड़ों के खूबसूरत नज़ारों के बीच फिल्म के बेहद जरूरी और खास सीन शूट करते हुए नज़र आ रहे हैं। पहाड़ों में कड़ाके की ठंड होने की वजह से पूरी टीम गर्म कपड़ों और जैकेट्स में लिपटी हुई दिखाई दे रही है।

ये पहली बार है जब दुलकर और पूजा एक साथ बड़े पर्दे पर रोमांस करते नजर आएंगे, जिसे लेकर फैंस बेहद उत्साहित हैं।