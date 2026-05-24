दुलकर सलमान और पूजा हेगड़े ने पहाड़ों की कड़ाके की ठंड में पूरी की 'DQ41' की शूटिंग', वायरल हुईं तस्वीरें
साउथ के स्टार दुलकर सलमान और अभिनेत्री पूजा हेगड़े ने अपनी आने वाली तेलुगू रोमांटिक-ड्रामा फिल्म 'DQ41' के एक बहुत बड़े शूटिंग शेड्यूल को पूरा कर लिया है।
इस बात की जानकारी खुद फिल्म की टीम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शूटिंग के पीछे की कुछ तस्वीरें साझा करके दी है। इन तस्वीरों में दुलकीर और पूजा पहाड़ों के खूबसूरत नज़ारों के बीच फिल्म के बेहद जरूरी और खास सीन शूट करते हुए नज़र आ रहे हैं। पहाड़ों में कड़ाके की ठंड होने की वजह से पूरी टीम गर्म कपड़ों और जैकेट्स में लिपटी हुई दिखाई दे रही है।
ये पहली बार है जब दुलकर और पूजा एक साथ बड़े पर्दे पर रोमांस करते नजर आएंगे, जिसे लेकर फैंस बेहद उत्साहित हैं।
5 भाषाओं में रिलीज होगी 'DQ41'
पूजा हेगड़े ने इंस्टाग्राम पर पहाड़ों की कुछ धुंधली और हरी-भरी तस्वीरें साझा कीं। उन्होंने दुलकर सलमान को सुबह-सुबह कॉफी देने के लिए भी शुक्रिया कहा और लिखा, 'यहां के नजारे तो जैसे मुफ्त में मिल गए।'
फिल्म का निर्देशन नए निर्देशक रवि नेलाकूडिटी कर रहे हैं। इसमें रमैया कृष्णन, धीक्षित शेट्टी और जगपति बाबू जैसे कलाकार भी अहम भूमिका में दिखेंगे। फिल्म की कहानी आंध्र प्रदेश की पृष्ठभूमि पर आधारित है और ये 5 भाषाओं में रिलीज होगी। बता दें कि जल्द ही इस फिल्म के आधिकारिक नाम का भी ऐलान किया जाएगा।