'STR51' का अब 2027 तक करना होगा इंतजार, जानें ताजा जानकारी मनोरंजन Jun 09, 2026

अगर आप 'STR51' का इंतजार कर रहे थे, तो आपको थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। सिलंबरासन टीआर और अश्वत्थ मरिमुथु की यह फैंटेसी-एक्शन फिल्म अब 2027 तक टल गई है।

दरअसल, अभिनेता और निर्देशक दोनों ही अपने दूसरी फिल्मों में व्यस्त हैं, जिसके चलते यह फैसला लिया गया है। फिल्म की स्क्रिप्ट तो तैयार है, लेकिन सह-निर्माता अर्चना कल्पाथी ने बताया कि इसकी शूटिंग फरवरी, 2027 से पहले शुरू नहीं होगी।

फिल्म में सिलंबरासन के साथ कई हिरोइनें दिखेंगी और संथानम भी एक खास भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म की कहानी एक स्वर्ग जैसे ठिकाने पर आधारित होगी, ऐसा बताया जा रहा है।