'मिर्जापुर' फिल्म के साथ 'मडगांव एक्सप्रेस 2' की भी तैयारी, दिव्येंदु शर्मा ने दिए बड़े अपडेट मनोरंजन May 24, 2026

'मुन्ना भैया' का किरदार निभाकर मशहूर हुए अभिनेता दिव्येंदु शर्मा ने खुलासा किया है कि 'मिर्जापुर' पर एक फिल्म बन रही है। इस फिल्म में पुराने कलाकार वापस आएंगे। साथ ही दर्शकों को पसंद आया वही जबरदस्त एक्शन और ड्रामा इसमें भी देखने को मिलेगा, लेकिन इस बार ये सब कुछ बहुत बड़े पैमाने पर होगा। उन्होंने कहा, "ये तो वही असली और ठेठ मिर्जापुर होने वाला है। हम पूरी ताकत के साथ आ रहे हैं।"