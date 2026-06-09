'धुरंधर द रिवेंज' ने जियो हॉटस्टार पर मचाई धूम, इतने करोड़ दर्शकों का जीता दिल

'धुरंधर द रिवेंज' ने 50 से ज्यादा ब्रांड्स को किया आकर्षित

फिल्म की इस जबरदस्त चर्चा ने 50 से ज्यादा ब्रांड्स और 13 स्पॉन्सर्स को अपनी ओर खींचा। इनमें कंज्यूमर गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, फाइनेंशियल सर्विसेज और मोबिलिटी जैसे सेक्टर शामिल हैं।

फिल्म को कुल देखने का समय करीब 60 प्रतिशत हिस्सा TV से आया, जिससे पता चलता है कि लोग घर पर बड़ी स्क्रीन पर देखना ज्यादा पसंद कर रहे हैं।

दर्शकों के मनोरंजन के लिए जियो हॉटस्टार ने एक खास 'रॉ एंड अनदेखा' कट और कास्ट के साथ एक पर्दे के पीछे का प्री-शो भी रिलीज किया।