इम्तियाज अली ने 'लव आज कल' की मीरा के विवादित फैसले पर तोड़ी चुप्पी, कह दी यह बात मनोरंजन Jun 09, 2026

इम्तियाज अली ने हाल ही में 'लव आज कल' (2009) में दीपिका पादुकोण के किरदार मीरा को लेकर हुई आलोचना पर बात की।

दरअसल, फिल्म में मीरा अपनी शादी के अगले ही दिन अपने पति को छोड़ देती है। फिल्म बनाते समय कई लोगों ने उन्हें आगाह किया था कि अगर मीरा शादी के तुरंत बाद पति को छोड़ती है, तो दर्शक उसके किरदार को नकारात्मक रूप में देखेंगे, लेकिन इम्तियाज अपनी बात पर कायम रहे।

उनका कहना था कि वे ऐसे मुश्किल फैसलों के पीछे छिपी असल भावनाओं को दिखाना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने ऐसा असल जिंदगी में होते भी देखा था।