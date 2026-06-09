'पेड्डी' के निर्देशक की बड़ी स्वीकारोक्ति, जाह्नवी कपूर के 'गुमराह करने वाले' दृश्य पर चली कैंची मनोरंजन Jun 09, 2026

निर्देशक बुची बाबू साना को अपनी नई फिल्म 'पेड्डी' से जाह्नवी कपूर के कुछ दृश्य काटने पड़े हैं। यह फैसला लोगों और महिला संगठनों की शिकायतों के बाद लिया गया, जिन्होंने फिल्म की प्रेम कहानी के कुछ हिस्सों को अपमानजनक बताया था।

ऐसे में निर्देशक बुची ने माना कि 'कुछ दृश्य गुमराह करने वाले थे। इस वजह से हमने उन्हें हटाने के लिए सुधार के कदम उठाए हैं।'

'पेड्डी' 4 जून को रिलीज हुई थी और इसकी चर्चा अब इसलिए भी हो रही है, क्योंकि यह ग्रामीण खेलों के हुनर को सामने लाती है।