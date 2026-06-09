'पेड्डी' के निर्देशक की बड़ी स्वीकारोक्ति, जाह्नवी कपूर के 'गुमराह करने वाले' दृश्य पर चली कैंची
मनोरंजन
निर्देशक बुची बाबू साना को अपनी नई फिल्म 'पेड्डी' से जाह्नवी कपूर के कुछ दृश्य काटने पड़े हैं। यह फैसला लोगों और महिला संगठनों की शिकायतों के बाद लिया गया, जिन्होंने फिल्म की प्रेम कहानी के कुछ हिस्सों को अपमानजनक बताया था।
ऐसे में निर्देशक बुची ने माना कि 'कुछ दृश्य गुमराह करने वाले थे। इस वजह से हमने उन्हें हटाने के लिए सुधार के कदम उठाए हैं।'
'पेड्डी' 4 जून को रिलीज हुई थी और इसकी चर्चा अब इसलिए भी हो रही है, क्योंकि यह ग्रामीण खेलों के हुनर को सामने लाती है।
'पेड्डी' में क्या है खास?
उप्पडा के एक मछुआरे और खेलो इंडिया मूवमेंट से प्रेरणा लेकर, 'पेड्डी' ग्रामीण समुदायों की छिपी हुई ताकत की कहानी बताती है।
फिल्म में शिव राजकुमार भी एक भूमिका में हैं। वहीं राम चरण ने इसे एक प्रेरणादायक खेल ड्रामा बताया था, जो ग्रामीण भारत को बड़े राष्ट्रीय परिदृश्य से जोड़ता है।