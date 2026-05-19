ऑस्कर विजेता अभिनेता जेवियर बार्डेम कान्स में गरजे, ट्रंप-पुतिन समेत नेताओं पर साधा निशाना

'द बिलव्ड' पाम डी'ओर के लिए मुकाबला कर रही है

रोड्रिगो सोरोगायेन के निर्देशन में बनी फिल्म 'द बिलव्ड' में एक पिता-बेटी के तनाव भरे रिश्ते के जरिए अहंकार, नियंत्रण और गुस्से जैसे गंभीर मुद्दों को दिखाया गया है। यह फिल्म कान्स में पाम डी'ओर अवॉर्ड के लिए मुकाबला कर रही 22 फिल्मों में से एक है। विजेता का ऐलान 23 मई को होगा। बार्डेम ने अपनी बात रखते हुए वैश्विक नेताओं को भी नहीं बख्शा। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप, व्लादिमीर पुतिन और बेंजामिन नेतन्याहू जैसे नेताओं का नाम लेते हुए कहा कि यूक्रेन और मध्य पूर्व में चल रहे संघर्षों के पीछे उनका 'टॉक्सिक' व्यवहार है। बार्डेम का कहना है कि इतने बेबाक होकर बोलने के बावजूद उन्हें लगातार अभिनय के ऑफर मिल रहे हैं, जिससे लगता है कि इंडस्ट्री की सोच अब बदल रही है।