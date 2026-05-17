न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल में चमकेगा असमिया सिनेमा, पूरी दुनिया देखेगी 'आकूति'
स्नेग्धा पी रॉय के निर्देशन में बनी पहली असमिया फिल्म 'आकूति' (जिसका मतलब है 'लालसा') अंतरराष्ट्रीय स्तर पर धूम मचाने के लिए तैयार है। इस फिल्म का वर्ल्ड प्रीमियर 30ं मई को प्रतिष्ठित 'न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल' में होने जा रहा है।
ये फिल्म लखी नाम की 8 साल की बच्ची की कहानी है, जिसने बचपन में ही अपनी मां को खो दिया था। अब वो अपनेपन और जुड़ाव की तलाश में भटक रही है। फिल्म बाजार 2025 के 'फिल्म बाजार रिकमेंड्स' सेक्शन में चुने जाने के बाद 'आकूति' अब अंतरराष्ट्रीय मंच पर धूम मचा रही है।
दुख और आत्म-खोज की कहानी
कम बजट में बनी इस फिल्म को स्नेग्धा पी रॉय और तनुजा पी रॉय ने मिलकर बनाया है। फिल्म में कवीशा महंता ने लखी का मुख्य किरदार निभाया है। उनके साथ नीलिम चेतिया और अनीशा हजारिका भी प्रमुख भूमिकाओं में हैं। ये फिल्म दुख और आत्म-खोज जैसे संवेदनशील विषयों को गहराई से दर्शाती है। साथ ही ये लखी के अपने पिता के साथ बदलते रिश्तों पर भी खास रोशनी डालती है। स्नेग्धा पी रॉय ने बताया कि न्यूयार्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल के लिए उनकी फिल्म का चुना जाना टीम की कड़ी मेहनत का ही नतीजा है।