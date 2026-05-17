न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल में चमकेगा असमिया सिनेमा, पूरी दुनिया देखेगी 'आकूति' मनोरंजन May 17, 2026

स्नेग्धा पी रॉय के निर्देशन में बनी पहली असमिया फिल्म 'आकूति' (जिसका मतलब है 'लालसा') अंतरराष्ट्रीय स्तर पर धूम मचाने के लिए तैयार है। इस फिल्म का वर्ल्ड प्रीमियर 30ं मई को प्रतिष्ठित 'न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल' में होने जा रहा है।

ये फिल्म लखी नाम की 8 साल की बच्ची की कहानी है, जिसने बचपन में ही अपनी मां को खो दिया था। अब वो अपनेपन और जुड़ाव की तलाश में भटक रही है। फिल्म बाजार 2025 के 'फिल्म बाजार रिकमेंड्स' सेक्शन में चुने जाने के बाद 'आकूति' अब अंतरराष्ट्रीय मंच पर धूम मचा रही है।