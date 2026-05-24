आर्यन खान का धमाका, 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' ने स्क्रीनराइटर्स अवॉर्ड्स में गाड़े झंडे मनोरंजन May 24, 2026

मुंबई में हाल ही में स्क्रीनराइटर्स एसोसिएशन अवॉर्ड्स 2026 का समापन हुआ। इस समारोह में आर्यन खान की नेटफ्लिक्स पर पहली पेशकश 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' ने 2 बड़े पुरस्कार अपने नाम किए। आर्यन खान ने बिलाल सिद्दीकी और मानव चौहान के साथ मिलकर वेब कॉमेडी, म्यूजिकल और रोमांस श्रेणी में बेस्ट स्क्रीनप्ले का पुरस्कार जीता। इसी श्रेणी में उन्होंने बेस्ट डायलॉग का खिताब भी अपने नाम किया।

इस समारोह में 'ब्लैक वारंट' ने भी अपनी अलग पहचान बनाई। इसके लिए सत्यांशु सिंह और अर्केश अजय को बेस्ट स्क्रीनप्ले (वेब ड्रामा) से नवाजा गया, वहीं अन्विता दत्त के गीत 'नसीबा' को बेस्ट लिरिक्स का अवॉर्ड मिला।