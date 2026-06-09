अर्जुन रामपाल ने खोले राज, बोले- पिता की मौत; मां का कैंसर और शादी टूटने के बाद गैब्रिएला बनीं उम्मीद की किरण

अर्जुन ने गैब्रिएला को बताया अपना सहारा

अर्जुन ने कहा कि इन्हीं मुश्किलों ने उन्हें अपने अंदर झांकने और खुद पर सोचने के लिए मजबूर किया। जब सब कुछ असहनीय लगने लगा, तो उनकी गर्लफ्रेंड गैब्रिएला डेमेट्रिएड्स उनके लिए 'एक बहुत मजबूत सहारा' बनीं।

दोनों ने मिलकर उस मुश्किल समय का सामना किया और बाद में उनके बेटे अरिक ने उनके जीवन में खुशियां भर दीं।

अर्जुन के लिए, सबसे बुरे दौर से गुजरने के बाद ही उन्होंने खुद को गहराई से परखा और जीवन के प्रति एक नया नजरिया हासिल किया।