अरिजीत सिंह ने संन्यास के ऐलान के बाद दी लाइव प्रस्तुति, जानिए कहां किया परफॉर्म

लेखन ज्योति सिंह 09:49 am Feb 09, 202609:49 am

बॉलीवुड के मशहूर गायक अरिजीत सिंह पिछले कुछ दिनों से लोगों का खूब ध्यान खींच रहे हैं। जनवरी, 2026 में उन्होंने अचानक प्लेबैक सिंगिंग से संन्यास लेने का ऐलान किया था, जिससे लोग निराश थे। इस घोषणा के कुछ दिनों बाद, अरिजीत ने कोलकाता में एक दुर्लभ सार्वजनिक मंच पर परफॉर्म करते हुए अपने फैंस को चौंका दिया। अनुष्का शंकर के साथ मंच साझा करते हुए उन्होंने न सिर्फ अपनी आवाज का जादू चलाया, बल्कि दर्शकों को भावुक कर दिया।