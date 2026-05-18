ट्रोलिंग पर आलिया का मजेदार जवाब, अमीषा पटेल बोलीं- अपने ही सेलेब्स को क्यों? मनोरंजन May 18, 2026

अमीषा पटेल ने ऑनलाइन ट्रोलिंग पर अपनी राय रखी है। उनका यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब आलिया भट्ट को कान्स फिल्म फेस्टिवल में 'नजरअंदाज' किए जाने की आलोचना झेलनी पड़ी थी। पटेल ने किसी का नाम लिए बिना एक पोस्ट साझा किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि यह कितना शर्मनाक है कि हमारे देश के लोग ही अपनी मशहूर हस्तियों को निशाना बनाते हैं। वहीं, आलिया भट्ट ने तो खुद एक ट्रोल के कमेंट का जवाब देते हुए मजाकिया अंदाज में लिखा, 'पिटी लव क्यों? आपने मुझे नोटिस किया :)'।