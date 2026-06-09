खान सर के लिए शिल्पा शिंदे का बड़ा दांव, हिना खान से की खास गुजारिश

आरोपों के बीच शिल्पा ने किया खान सर का समर्थन किया

शिल्पा ने इस बात पर जोर दिया कि हिना की आवाज खान सर के लिए स्थिति को साफ करने में काफी अहम साबित हो सकती है।

खान सर कहते हैं कि उन्हें उनके प्रतिद्वंद्वी कोचिंग सेंटर निशाना बना रहे हैं और उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है।

अपने संदेश के आखिर में, शिल्पा ने खान सर का पूरा समर्थन किया। उन्होंने सभी से अपील की कि वे उन लोगों का साथ दें, जो समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, भले ही इसके लिए अपनी निजी परेशानियों को कुछ समय के लिए भूलना पड़े।