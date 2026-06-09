अल्लू अर्जुन ने राम चरण पर बरसाया प्यार, 'पेड्डी' ने कमाए 248 करोड़; पर इस किरदार पर निर्देशक को मांगनी पड़ी माफी

अच्चियम्मा के रोल के लिए निर्देशक बुच्ची ने मांगी माफी

X पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए, अल्लू ने राम के अभिनय को 'अद्भुत' बताया।

उन्होंने कहा कि राम ने अपनी दमदार अभिनय से शरीर में किए गए जबरदस्त बदलाव और शानदार डांस स्टेप्स के साथ हर पहलू में कमाल कर दिया।

उन्होंने जाह्नवी कपूर और जगपति बाबू जैसे अपने सह-कलाकारों के साथ-साथ पूरी टीम की भी तारीफ की। उधर, फिल्म के निर्देशक बुच्ची बाबू सन्ना ने अच्चियम्मा के किरदार पर हो रही आलोचना पर जवाब दिया है।

उन्होंने माफी मांगी और यह भी कहा कि वे दर्शकों की प्रतिक्रिया के आधार पर फिल्म में बदलाव करने के लिए तैयार हैं।