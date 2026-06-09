अली फजल की 'राख' में क्या होगा खास? जानें OTT रिलीज से लेकर सब कुछ
अमेजन प्राइम वीडियो 12 जून, 2026 को 'राख' नाम का एक नया क्राइम थ्रिलर लेकर आ रहा है। यह कहानी 1970 के दशक के आखिर में दिल्ली पर आधारित है और असल 'रंगा-बिल्ला' केस से प्रेरित है।
इसमें 2 नौजवानों की तलाश में पुलिस की एक तनाव भरी कहानी दिखाई गई है। अली फजल सब-इंस्पेक्टर जयप्रकाश के किरदार में दिखेंगे, वहीं सोनाली बेंद्रे एक दुखी शिक्षिका की भूमिका निभाएंगी।
आमिर बशीर लेफ्टिनेंट कर्नल अशोक अरोड़ा का किरदार निभा रहे हैं, जो अपने निजी दुख से जूझ रहे हैं।
'राख' में क्या होगा खास
राकेश बेदी के साथ 'राख' सिर्फ जुर्म सुलझाने तक सीमित नहीं रहती, बल्कि यह दिखाती है कि एक दर्दनाक घटना परिवारों पर क्या असर डालती है।
आपको यहां दुख और पछतावा जैसे जज्बात देखने को मिलेंगे, जो किसी भी डिजिटल युग से पहले के समय में घटित होते हैं।
इसके डार्क पोस्टर में अली फजल का किरदार पुलिस की चमकती लाइटों के नीचे एक बेजान शरीर के ऊपर खड़ा हुआ दिख रहा है।
दिब्येंदु भट्टाचार्य और आकाश मखीजा के साथ कलाकारों की यह टोली इस कहानी को पूरा करती है।
यह उन लोगों के लिए एक बेहतरीन और रोमांचक अनुभव होगा, जिन्हें सच्ची जुर्म की कहानियां और गहरे मानवीय जज्बात पसंद हैं।