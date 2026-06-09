अली फजल की 'राख' में क्या होगा खास? जानें OTT रिलीज से लेकर सब कुछ

'राख' में क्या होगा खास

राकेश बेदी के साथ 'राख' सिर्फ जुर्म सुलझाने तक सीमित नहीं रहती, बल्कि यह दिखाती है कि एक दर्दनाक घटना परिवारों पर क्या असर डालती है।

आपको यहां दुख और पछतावा जैसे जज्बात देखने को मिलेंगे, जो किसी भी डिजिटल युग से पहले के समय में घटित होते हैं।

इसके डार्क पोस्टर में अली फजल का किरदार पुलिस की चमकती लाइटों के नीचे एक बेजान शरीर के ऊपर खड़ा हुआ दिख रहा है।

दिब्येंदु भट्टाचार्य और आकाश मखीजा के साथ कलाकारों की यह टोली इस कहानी को पूरा करती है।

यह उन लोगों के लिए एक बेहतरीन और रोमांचक अनुभव होगा, जिन्हें सच्ची जुर्म की कहानियां और गहरे मानवीय जज्बात पसंद हैं।