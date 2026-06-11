अक्षय कुमार ने फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' की फीस से जुड़ी अफवाहों पर दिया बयान मनोरंजन Jun 11, 2026

अक्षय कुमार ने हाल ही में 'वेलकम टू द जंगल' के लिए 1.7 करोड़ रुपये की फीस को लेकर उड़ रही अफवाहों पर सफाई दी है। उन्होंने साफ किया कि उन्हें इतनी मोटी रकम नहीं मिली है और उनके लिए यह सिर्फ पैसों का मामला नहीं है।

अक्षय ने आगे बताया कि यह फिल्म उनके लिए बेहद खास है, क्योंकि इसे नीरज वोरा ने लिखा था। नीरज ही वो शख्स थे जिन्होंने अक्षय के कॉमिक अंदाज को एक खास पहचान दी थी।