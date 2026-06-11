अक्षय कुमार ने फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' की फीस से जुड़ी अफवाहों पर दिया बयान
अक्षय कुमार ने हाल ही में 'वेलकम टू द जंगल' के लिए 1.7 करोड़ रुपये की फीस को लेकर उड़ रही अफवाहों पर सफाई दी है। उन्होंने साफ किया कि उन्हें इतनी मोटी रकम नहीं मिली है और उनके लिए यह सिर्फ पैसों का मामला नहीं है।
अक्षय ने आगे बताया कि यह फिल्म उनके लिए बेहद खास है, क्योंकि इसे नीरज वोरा ने लिखा था। नीरज ही वो शख्स थे जिन्होंने अक्षय के कॉमिक अंदाज को एक खास पहचान दी थी।
'वेलकम टू द जंगल' कब होगी रिलीज?
इस मौके पर अक्षय ने अपने कॉमेडी गुरुओं प्रियदर्शन और राजकुमार संतोषी को भी याद किया। उन्होंने निर्माता फिरोज नाडियाडवाला के साथ अपनी पुरानी और लंबी दोस्ती का जिक्र भी किया।
अहमद खान के निर्देशन में बनी यह फिल्म इस बार जंगल की पृष्ठभूमि पर आधारित है। इसमें संजय दत्त, सुनील शेट्टी, अरशद वारसी और दिशा पटानी जैसे कलाकार मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे।
यह फिल्म 26 जून, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।