अक्षय कुमार ने रिटायरमेंट की अटकलों पर तोड़ी चुप्पी, कह दी यह बड़ी बात

मनोरंजन Jun 11, 2026

अक्षय कुमार ने 'वेलकम टू द जंगल' के ट्रेलर लॉन्च पर साफ-साफ कह दिया कि रिटायरमेंट उनके दिमाग में कहीं नहीं है।

उन्होंने माना कि कभी-कभी सुबह काम छोड़ने का ख्याल आता है, लेकिन तुरंत उन्हें याद आ जाता है, कि सैकड़ों लोग उन पर निर्भर हैं।

वो कहते हैं, 'ईमानदारी से कहूं तो, मुझे लगता है कि रिटायरमेंट शब्द ही गलत है। किसी इंसान को तभी रिटायर होना चाहिए, जब मरने के लिए उसके पास 5 सेकंड बचे हों।'