अक्षय कुमार ने रिटायरमेंट की अटकलों पर तोड़ी चुप्पी, कह दी यह बड़ी बात
अक्षय कुमार ने 'वेलकम टू द जंगल' के ट्रेलर लॉन्च पर साफ-साफ कह दिया कि रिटायरमेंट उनके दिमाग में कहीं नहीं है।
उन्होंने माना कि कभी-कभी सुबह काम छोड़ने का ख्याल आता है, लेकिन तुरंत उन्हें याद आ जाता है, कि सैकड़ों लोग उन पर निर्भर हैं।
वो कहते हैं, 'ईमानदारी से कहूं तो, मुझे लगता है कि रिटायरमेंट शब्द ही गलत है। किसी इंसान को तभी रिटायर होना चाहिए, जब मरने के लिए उसके पास 5 सेकंड बचे हों।'
अक्षय ने बताया कि उनका परिवार उन्हें कैसे करता है पसंद
अक्षय ने हंसते हुए बताया कि अगर वह घर पर रहेंगे, तो उनका काम सिर्फ कुत्ते को टहलाना होगा।
उन्होंने यह भी बताया कि उनके परिवार को उन्हें काम करते देखना ज्यादा पसंद है, बजाय इसके कि वे छुट्टी पर रहें।
36 साल और 150 से ज्यादा फिल्मों के बाद भी, अक्षय के फिल्मों के प्रति उनका प्यार कहीं से भी कम होता नहीं दिख रहा।