कान्स में छाया AI का मुद्दा, 2 गुटों में बंटे फिल्मकार; डेल टोरो बोले- इससे बेहतर मरना पसंद करूंगा

जूरी सदस्य बोलीं- कहानी के लिए इंसानी अहसास जरूरी

जूरी सदस्य डेमी मूर ने इस पूरे माहौल को समेटा। उन्होंने माना कि AI शायद अब यहीं ठहरने वाला है, लेकिन जोर देकर कहा कि कहानी कहने के लिए इंसानी अहसास अब भी जरूरी है। कान्स फिल्म फेस्टिवल में पूरी तरह से AI से बनी फिल्मों को प्रतियोगिता में शामिल नहीं किया जाता है। हालांकि, कुछ फिल्मों ने आवाज बदलने जैसे छोटे कामों के लिए इस तकनीक का इस्तेमाल जरूर किया है। ये फेस्टिवल अब भी इस बात पर मंथन कर रहा है कि फिल्मों में AI को कितनी जगह मिलनी चाहिए।