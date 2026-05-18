सूर्या की फिल्म 'करुप्पु' ने बॉक्स ऑफिस पर मचाई तबाही, केवल 3 दिन में 120 करोड़ रुपये पार

'करुप्पु' की कमाई भारत में 68 करोड़ रुपये

फिल्म 'करुप्पु' ने भारत में 68 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया, जिससे इसका घरेलू ग्रॉस कलेक्शन 78.75 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। विदेशों में भी दर्शकों ने फिल्म पर खूब प्यार लुटाया और इसने 42 करोड़ रुपये कमाए। इस तरह 'करुप्पु' का कुल दुनियाभर में कलेक्शन 120.75 करोड़ रुपये हो गया है। फिल्म की कमाई में हर दिन बढ़ोतरी हुई है। रिलीज के पहले दिन यानी शुक्रवार को फिल्म ने 15.5 करोड़ रुपये बटोरे। शनिवार को यह आंकड़ा बढ़कर 24.15 करोड़ रुपये हो गया और रविवार को तो इसने 28.35 करोड़ रुपये का सबसे बड़ा कलेक्शन किया।