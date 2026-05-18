सूर्या की फिल्म 'करुप्पु' ने बॉक्स ऑफिस पर मचाई तबाही, केवल 3 दिन में 120 करोड़ रुपये पार
अभिनेता सूर्या की हालिया फैंटेसी एक्शन फिल्म 'करुप्पु' ने अपने ओपनिंग वीकेंड में ही दुनियाभर में 120.75 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है। फिल्म में अभिनेत्री तृषा भी उनके साथ हैं। भले ही आखिरी समय में एक शो रद्द हुआ हो और फिल्म को मिली-जुली प्रतिक्रियाएं मिली हों, फिर भी इसने सिर्फ तीन दिनों में 100 करोड़ का आंकड़ा छू लिया। पिछले एक दशक में सूर्या की कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थीं, ऐसे में यह उनके लिए एक दमदार वापसी मानी जा रही है।
'करुप्पु' की कमाई भारत में 68 करोड़ रुपये
फिल्म 'करुप्पु' ने भारत में 68 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया, जिससे इसका घरेलू ग्रॉस कलेक्शन 78.75 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। विदेशों में भी दर्शकों ने फिल्म पर खूब प्यार लुटाया और इसने 42 करोड़ रुपये कमाए। इस तरह 'करुप्पु' का कुल दुनियाभर में कलेक्शन 120.75 करोड़ रुपये हो गया है। फिल्म की कमाई में हर दिन बढ़ोतरी हुई है। रिलीज के पहले दिन यानी शुक्रवार को फिल्म ने 15.5 करोड़ रुपये बटोरे। शनिवार को यह आंकड़ा बढ़कर 24.15 करोड़ रुपये हो गया और रविवार को तो इसने 28.35 करोड़ रुपये का सबसे बड़ा कलेक्शन किया।
'करुप्पु' में सूर्या ने निभाया करुप्पुसामी का रोल
फिल्म 'करुप्पु' में सूर्या ने सरावण नाम के वकील का रोल निभाया है। कहानी के मुताबिक, सरावण भगवान करुप्पुसामी की आत्मा का रूप धारण कर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते हैं। वे एक ऐसे पिता-बेटी की मदद करते हैं, जो एक खराब कानूनी सिस्टम में बुरी तरह उलझ गए हैं। लगता है इस बार दर्शकों को सूर्या का यह किरदार और उनका ये अंदाज खूब भाया है।