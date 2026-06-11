'जेलर 2' में ऋतिक रोशन-रजनीकांत की धमाकेदार वापसी, 1986 के बाद पहली बार दिखेंगे साथ
फिल्म 'जेलर 2' में ऋतिक रोशन को रजनीकांत के साथ देखा जा सकता है। 1986 के बाद यह पहली बार होगा, जब दोनों सितारे किसी फिल्म में साथ नजर आएंगे।
सूत्रों के मुताबिक, ऋतिक इस महीने चेन्नई में अपने अतिथि भूमिका की शूटिंग करेंगे। उनके जुड़ने से फिल्म को और भी ज्यादा रोमांचक बनाने की उम्मीद है।
कब रिलीज होगी 'जेलर 2'?
ऋतिक अपने किरदार के लिए नए लुक पर काफी मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने फिल्म निर्माताओं के साथ इस विषय पर कई दौर की बातचीत की है।
'जेलर 2' में पहले से ही एस जे सूर्या, राम्या कृष्णन, विद्या बालन और योगी बाबू जैसे कई बड़े कलाकार हैं। साथ ही, मोहनलाल, शिव राजकुमार, विजय सेतुपति और मिथुन चक्रवर्ती जैसे दिग्गजों के अतिथि भूमिका की भी खबरें हैं।
नेल्सन दिलीपकुमार इसे निर्देशित कर रहे हैं और सन पिक्चर्स इस फिल्म का निर्माण कर रही है। यह फिल्म सितंबर, 2026 में बड़े पर्दे पर आ सकती है।