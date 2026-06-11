'जेलर 2' में ऋतिक रोशन-रजनीकांत की धमाकेदार वापसी, 1986 के बाद पहली बार दिखेंगे साथ

कब रिलीज होगी 'जेलर 2'?

ऋतिक अपने किरदार के लिए नए लुक पर काफी मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने फिल्म निर्माताओं के साथ इस विषय पर कई दौर की बातचीत की है।

'जेलर 2' में पहले से ही एस जे सूर्या, राम्या कृष्णन, विद्या बालन और योगी बाबू जैसे कई बड़े कलाकार हैं। साथ ही, मोहनलाल, शिव राजकुमार, विजय सेतुपति और मिथुन चक्रवर्ती जैसे दिग्गजों के अतिथि भूमिका की भी खबरें हैं।

नेल्सन दिलीपकुमार इसे निर्देशित कर रहे हैं और सन पिक्चर्स इस फिल्म का निर्माण कर रही है। यह फिल्म सितंबर, 2026 में बड़े पर्दे पर आ सकती है।