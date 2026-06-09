FIFA 2026 से पहले भारतीय धुन पर झूमेगा ब्राजील, अभिषेक बसु का 'सिलेकाओ ऑन' 11 जून को होगा रिलीज
2026 में होने वाले FIFA फुटबॉल कप से पहले, जाने-माने तबला वादक और फिल्म निर्माता अभिषेक बसु 'सिलेकाओ ऑन' नाम का एक नया गाना जारी करने वाले हैं।
यह गाना ब्राजील की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम को एक जोशीली श्रद्धांजलि है। अभिषेक ने इस गाना को दिवंगत चंद्रचूर मुखर्जी के साथ मिलकर तैयार किया है।
इसमें लैटिन अमेरिकी धुनों, भारतीय तालों और दुनिया भर की ध्वनियों का शानदार मेल है। यह गाना 11 जून को सभी प्रमुख स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध होगा।
अभिषेक की उम्मीद है कि यह गाना दुनिया भर के प्रशंसकों को जोड़ेगा
अभिषेक का कहना है, 'संगीत और फुटबॉल दोनों में लोगों को सीमाओं, भाषा और संस्कृति से ऊपर जोड़ने की जबरदस्त ताकत होती है।'
उन्हें विश्वास है कि यह दुनिया भर के खेल प्रेमियों को एक साथ जोड़ेगा। अभिषेक इसे ब्राजील की शानदार फुटबॉल विरासत और दिवंगत चंद्रचूर की कलात्मक धरोहर को श्रद्धांजलि देने का भी एक माध्यम मानते हैं।
इस गाने में ब्राजील की ऊर्जा को बंगाली संगीत की जड़ों से जोड़ा गया है, जिससे एक अनोखा और विभिन्न संस्कृतियों को जोड़ने वाला अनुभव सामने आया है।