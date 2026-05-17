आमिर खान ने मानी अपनी सबसे बड़ी गलती, बताया क्यों डूबे 'ठग्स ऑफ हिंदोस्तान' के करोड़ों रुपये मनोरंजन May 17, 2026

आमिर खान ने हाल ही में अपनी एक बड़ी गलती मान ली है। उन्होंने बताया कि फिल्म 'ठग्स ऑफ हिन्दुस्तान' के फ्लॉप होने का एक कारण ये भी था कि उन्होंने कहानी (स्क्रिप्ट) पर कम और अपने किरदार पर ज्यादा ध्यान दिया। मुंबई में हुई 'स्क्रीन एकेडमी मास्टरक्लास' में उन्होंने समझाया कि फिल्म कितनी भी बड़े बजट की हो या उसमें कितने ही बड़े स्टार क्यों न हों, लेकिन सिर्फ कलाकारों को ध्यान में रखते हुए कहानी बदलना एक गलत कदम था।

उन्होंने साफ कहा, "हमें कास्टिंग के लिए कहानी नहीं बदलनी चाहिए थी, भले ही हमें अपनी पसंद के कलाकार न मिलते।"