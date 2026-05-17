आमिर खान ने मानी अपनी सबसे बड़ी गलती, बताया क्यों डूबे 'ठग्स ऑफ हिंदोस्तान' के करोड़ों रुपये
आमिर खान ने हाल ही में अपनी एक बड़ी गलती मान ली है। उन्होंने बताया कि फिल्म 'ठग्स ऑफ हिन्दुस्तान' के फ्लॉप होने का एक कारण ये भी था कि उन्होंने कहानी (स्क्रिप्ट) पर कम और अपने किरदार पर ज्यादा ध्यान दिया। मुंबई में हुई 'स्क्रीन एकेडमी मास्टरक्लास' में उन्होंने समझाया कि फिल्म कितनी भी बड़े बजट की हो या उसमें कितने ही बड़े स्टार क्यों न हों, लेकिन सिर्फ कलाकारों को ध्यान में रखते हुए कहानी बदलना एक गलत कदम था।
उन्होंने साफ कहा, "हमें कास्टिंग के लिए कहानी नहीं बदलनी चाहिए थी, भले ही हमें अपनी पसंद के कलाकार न मिलते।"
आमिर ने 'शोले' से की 'ठग्स ऑफ हिन्दुस्तान' की तुलना
आमिर खान ने अपनी फिल्म 'ठग्स ऑफ हिन्दुस्तान' की तुलना कालजयी फिल्म 'शोले' से की है। उनका कहना था कि दोनों फिल्मों का फार्मूला एक जैसा था। जजीरा का किरदार ठाकुर जैसा था, वहीं फरंगी, जय और वीरू की तरह मुख्य किरदार का साथ दे रहा था, लेकिन आमिर मानते हैं कि कहानी में बदलाव करने से फिल्म की वो खासियत खत्म हो गई, जो उसे खास बनाती थी। अब उन्हें इस बात का बहुत अफसोस है।